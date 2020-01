Archie solo ha visto a sus primos George,Charlotte y Louis “un par de veces”

Hace unos momentos, se informó que Meghan y Harry han renunciado a sus títulos nobiliarios y ahora han salido a la luz más detalles sobre lo que era su vida cotidiana.

Aparentemente, en los últimos meses Kate había pedido que sus hijos convivieran más tiempo con Archie, el bebé de Harry y Meghan. Una fuente agregó que Kate “estaba esperando que este 2020, los primos pudieran pasar más tiempo juntos” y también agregó que George, Charlotte y Louis “adoran” Archie.

Sin embargo, Archie se mudará a Canadá con su familia y probablemente ya no conviva mucho con ellos. Pero lo peor: Archie y los hijos de Will y Kate casi no se conocen en primer lugar. La experta en realeza,Kate Nicoll revela a ET, “los hijos de los Duques de Cambridge solo han visto a Archie un par de veces. Se complicaba porque ellos vivían en Windsor y los Cambridge en Londres”.

No nos esperábamos esto.