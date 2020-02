Amber Heard admite que golpeó a Johnny Depp en audio filtrado

En el audio, que fue publicado por primera vez por Daily Mail, se escucha a la pareja hablando sobre un episodio en el que hubo violencia.

USA Today confirmó con el abogado de Johnny que el audio es real.

“Después de que te pusiste violenta conmigo… le escribí a Travis y le dije que viniera”, se escucha decir a Depp.

“No te di un puñetazo, por cierto”, responde Heard. “Perdón que no te di en la cara un buen golpe, sí te estaba pegando. Pero no fue un puñetazo”.

“Eres un bebé”, finalizó burlándose de las quejas del actor sobre la violencia.

Aquí el audio completo:

TW: Abuse Survivors.

Here's the audio where Amber Heard mocks Johnny Depp for calling for help while she was abusing him, she then loses her temper and fully admits to abusing him but proceeds to shame him again.

Typical abuser behavior. #TimesUp #JusticeForJohnnyDepp #MeToo pic.twitter.com/KJuit0LwbV

— Sienna (@winonasrider) January 31, 2020