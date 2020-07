Ally Brooke presenta su nuevo sencillo con Messiah, en él muestra su lado más íntimo y comparte las emociones que sintió al lanzarlo al mundo.

Ally Brooke muestra sus raíces latinas con su más reciente sencillo y explica el orgullo que sintió al hacerlo.

ALLY BROOK PRESENTA SU NUEVO SENCILLO

Ally Brooke, la ex integrante del grupo Fifth Harmony trae una nuevo sencillo como solista.

Se sentó con nosotras para compartirnos un poco de su estilo musical, hablarnos de su nuevo video y lo que viene para ella.

¿Qué se siente hacer tu propia música?

Es increíble. Es el mejor sentimiento del mundo porque puedo demostrar quién soy, quién es Ally Brooke.

Puedo hacer lo que amo y ser parte de un sello musical significa el mundo para mí. Es el mejor sentimiento del mundo.

¿Cómo describirías tú música ahora que eres solista?

La describiría como una fusión de sonidos. Definitivamente es pop, pero tengo canciones que tienen un ritmo un poco más urbano, para bailar y electrónico.

Me encanta poder hacer canciones que no suenan igual y que representan quién soy como artista, me fascina que mí sello musical (Latium) me deje ser la artista que de verdad quiero ser.

Todos tus sencillos son para bailar, ¿cuál es el que siempre que estás cantando o escuchando no puedes evitar hacerlo?

¡Ohhhh! ¡Es tan difícil decidir! Creo que tal vez Higher porque es muy divertida, tecno y tiene un mensaje muy lindo, pero también 500 Veces porque me hace bailar y sentir sexy, juguetona y mi mejor versión.

Me hace feliz hacer música que hace que las personas bailen, es un regalo para mí.

Hablando de 500 Veces, hay algunas partes que cantas en español. ¿Cómo te sentiste con eso?

¡Es hermoso! Soy mexicana-americana y estoy muy orgullosa de haber nacido y vivido en San Antonio, Texas; es increíble tener un sencillo que tenga un poco de español por primera vez, para mostrarle a las personas quién soy, de dónde vengo y enseñarles una parte real de mi.

Mis papás están orgullosas, mi abuela y mis tías también, así que es una sensación maravillosa.

¿Qué fue lo que te enamoró de 500 Veces?

Es difícil, probablemente me encanta el beat de la canción. El productor hizo un trabajo increíble con la vibra de la canción, ya que en verdad te hace sentir el ritmo, el bajo, pero también la letra es divertida.

Soy muy exigente con las canciones que elijo, así que para mí tener todos los puntos de mi lista en una sola fue increíble; amo a Messiah y espero amen la canción también.

No es la primera vez que trabajas con Messiah, ¿cómo fue hacer esta colaboración?

Exacto, trabajamos antes en la canción Vámonos. La cual es una de mis canciones favoritas, toda en español, tiene un ritmo como tropical latino.

Desde esa colaboración los dos hemos crecido, fue hace dos años, hemos hecho más cosas por nuestra cuenta y somos amigos así que regresar a trabajar juntos fue divertido; él me adora y yo a él, así que tener a alguien con quién realmente conectas y tienes una amistad es enriquecedor e increíble.

Hablando del video de la canción, ¿cómo elegiste los outfits?

Hable con mi estilista sobre lo que quería hacer para este video, quería verme intrépida con los looks y especialmente que los colores fueran vibrantes y se vieran en pantalla.

Probamos varios outfits y teníamos 10 que amábamos, así que el día del video elegimos los finalistas.

El traje rojo no lo había seleccionado hasta 5 minutos antes de grabar, fue de último momento y fue perfecto porque era el complemento ideal para el Cadillac.

Cada look fue adecuado con cada escena y aunque generalmente no uso pantalones, el outfit rosa estaba completamente cubierta y me encanto; era Balenciaga. Estaba feliz con mis elecciones.

¿Grabaste el video antes de la pandemia?

Fue grabado hace un mes. Yo, mi sello musical, mi equipo, el director y todos nos aseguramos de estar protegidos y que fuera seguro grabarlo; vimos que no hubiera problema, que todos usáramos cubrebocas y que no hubiera muchas personas.

Además muchos artistas ya estaban grabando videos, las series y las películas ya estaban de vuelta en producción, así que tenía sentido.

Estamos orgullosos del resultado final, fue fenomenal volver a estar en set haciendo lo que amo.

Cambiando de tema, ¿con que otro artista latinoamericano te gustaría hacer una colaboración?

Hay muchísimos, me encanta Karol G, ella es increíble, tiene mucho poder femenino.

También amo a Bad Bunny porque es increíble, todo lo que toca se vuelve oro; podría ser también Ozuna, J Balvin, moriría por colaborar con ellos. son muchos.

¿Cuál es tu siguiente paso en la música?

Hay mucha música por venir, muchas colaboraciones y además de la música va a salir mi primer libro.

También muchas otras sorpresas que pronto compartiré con mis fans, se van a sorprender mucho.

Texto y entrevista por Isa Cisneros