¡Agarra tus palomitas! Sofia Richie acaba de darle unfollow a Kourtney Kardashian en Instagram

Otro día y otra celebridad haciendo algo extraño en Instagram. Esta vez parece haber un problema entre la novia de Scott Disick y su ex, es decir, entre Sofia Richie y Kourtney Kardashian. ¿Por qué lo decimos? La modelo parece haberle dado unfollow en redes sociales, específicamente en Instagram.

Hasta el momento no se sabe por qué o si se pelearon. Sofia sigue a poco más de 400 cuentas, por lo que suponemos que igual y estaba limpiando su cuenta.

¿Tú qué opinas?

Por cierto, Kourt tampoco sigue a Sofia.

Pero Sofía sí sigue todavía a Scott.

Esta noticia llega solo un día después de que se informara que la modelo no será parte de la nueva temporada de Keeping Up With the Kardashians.