A Jennifer Lopez y Shakira no les pagarán por el Halftime Show del Super Bowl por esta razón

Este fin de semana Jennifer Lopez y Shakira nos dieron uno de los mejores shows del mundo. Como alguien que sabe de dinero, yo diría que les pagaron como 100 millones de dólares. Sin embargo, no podría estar más equivocada ya que les pagaron CERO. NADA.

No estoy exagerando. Al parecer Jennifer y Shakira no serán remuneradas por su show y todo el tiempo que invirtieron para prepararlo. De acuerdo con Forbes, es algo que pasa cada vez. Aunque la NFL no le paga algo fijo a los artistas que participan, sí les ofrecen una fracción de sumas de seis y siete figuras. También pagan la producción como luces, escenarios y trajes. Por cierto, esos costos de producción se estiman que llegaron a mas de 10 millones de dólares.

También se considera que es como un intercambio, ya que aunque no se les paga, sí las ven millones de personas.

¿Qué tal?