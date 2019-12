10 cualidades de una líder

Todas pensamos que podríamos hacer mejor el trabajo de nuestro jefe, pero el asunto cambia cuando estamos en ese puesto. Conviértete en una leader positiva y no cometas los errores que muchos boss tienen en su primer año.

“Yo haría las cosas de otra forma”

¿Te suena? Muchas hemos tenido ese pensamiento en el trabajo. Es fácil hacerlo, pero llevarlo a la realidad es otra historia. Supongamos que consigues tu empleo soñado como girl boss, pero ¿cómo te aseguras de que quienes colaboran contigo no tengan la misma idea?

Una nueva líder

En el pasado, la idea de liderazgo era dar una instrucción y esperar a que tu equipo la cumpliera. Actualmente diferentes líderes exitosos están de acuerdo en que hoy consiste en llevar a este grupo del punto A al punto B, pensando en sus necesidades individuales para cubrir esa meta. “El nuevo estilo de liderazgo consiste en alentar lo mejor de los demás, la colaboración, el trabajo en equipo y centrarse en una única misión que todos puedan respaldar”, dice Dan Schawbel en su libro Back To Human. Basándonos en este principio, estas 10 cualidades pueden convertirte en una líder de gran impacto.

Cualidades de una líder

1. Sé honesta

Schawbel realizó una encuesta a más de 6,000 personas en 10 países y descubrió que la mayoría esperaba que sus líderes hablaran con honestidad y comunicaran sus necesidades reales. Lograr objetivos será más fácil para quien conozca sus áreas de oportunidad.

2. Pide retroalimentación

Dar significa también recibir. Haz juntas con tu equipo y pide que te comenten sus dudas, propicia siempre el diálogo abierto. Solicita informes directos a tus jefes de área, es posible que haya comentarios similares o que alguien pueda detectar algo que no estás viendo.

3. Consigue ayuda profesional

Para que no te agarren en curva sería buena idea comenzar a capacitarte desde ahora. ¿Recuerdas la frase: “Vístete para el trabajo que quieres, no para el que tienes”? Prepárate para que cuando llegue ese momento estés calificada. Toma cursos en línea, lee libros, mira conferencias… Invierte en un mentor o un coach de negocios: los líderes crean líderes. Sophia Amoruso, creadora de Nasty Gal y Girlboss, ha contado sobre cómo transformó su vida al encontrar una mentora y de cómo ella misma ha apoyado a mujeres en su camino al éxito.

4. ¿Ególatra? ¡Ni un poquito!

Ser la jefa no es sinónimo de sabiduría infinita o superior a la de las personas a tu cargo. Siempre hay espacio para aprender y mejorar. Elimina el ego de tu vida, te eligieron por algo;de igual modo, uno de tus colaboradores puede saber mucho más que tú sobre un tema, aprende a escuchar y busca opiniones. No pierdas el piso y conecta de una forma sana con tus compañeros, el trabajo mejorará si te das la oportunidad de ver desde diferentes ángulos.

5. Aprende a colaborar

Permítele a tu equipo tener voz y la oportunidad de aportar. Un gran líder busca activamente las opiniones de sus informantes. Facebook es una empresa que se ha caracterizado por hacer esto, ofreciendo talleres de design thinking y de creatividad a sus empleados es como han abierto los canales de comunicación. Esta forma de trabajo funciona mejor cuando tus colaboradores también son tus consumidores, podrán decirte qué áreas pueden mejorar en tu producto o servicio. Todos ganarán.

6. Sé empática

Estás lidiando con el estrés, pero también tu personal (mientras gana menos dinero que tú). Entender que no todos tienen los mismos conflictos y necesidades es crucial. Quizá tu equipo necesita flexibilidad de horario o más oportunidades para hacer home office. El autor y experto en productividad, Dave Crenshaw, ha hablado sobre la importancia de permitir que los colaboradores tengan libertad para organizar sus tiempos. Crenshaw menciona que para él lo importante es el resultado: si sus trabajadores pueden entregar en tiempo y forma, lo demás puede solucionarse.

7. Atrévete a ser creativa

Intenta cosas nuevas con tu equipo. No puedes esperar resultados diferentes si continúas haciendo lo mismo. Busca inspiración, presta atención a las cosas que han sido efectivas en el pasado y siempre ensaya distintas formas de estímulo e impulso. Los líderes dan motivación para alentar a sus compañeros a entrar en acción. Apasiónate con tus ideas y objetivos, cumple las metas fijadas y crea condiciones en las que tu equipo se sienta seguro. La innovación será tu mejor amiga, y un trabajador feliz dará mejores resultados. ¡Creatividad siempre!

8. Humanidad con tecnología

A finales de los 80 el e-mail cambió la forma en la que los jefes se comunicaban, hoy existen diferentes aplicaciones para la productividad como Asana o Trello, y aunque son herramientas maravillosas, el contacto humano nunca podrá ser reemplazado. Si solo te comunicas con tus trabajadores por medios electrónicos será muy probable que la relación profesional sea fría y distante. Administra tu fuerza laboral: aunque tengas personal trabajando de forma remota, convócalo a verse frente a frente al menos una vez al año y mantente presente con videollamadas.

9. Reconoce tus errores

Eres humana y, aunque te esfuerces poco o demasiado, seguirás cometiendo errores en tu vida, forma parte del proceso natural de aprendizaje y es totalmente normal. Si mantienes un canal abierto y haces ver que te equivocaste, pero ya estás trabajando en una solución, tu equipo seguirá a tu lado y te respaldará. Un error no es el final de tu carrera, perdónate, aprende, reconócelo y sigue adelante. No olvides tu desacierto, mas no te detengas ni dejes que te deprima. Levántate y continúa. Si deseas prevenir, lee Los 10 errores más comunes que cometen los líderes, de Hans Finzel, ¡y toma nota! Sé prudente y reflexiona antes de actuar.

10. Felicita (¡El logro de tu equipo es tuyo!)

Ofrecer reconocimiento y recompensas efectivas son unas de las mejores maneras de ayudar a tu gente a sentirse apreciada y feliz. De acuerdo con una investigación realizada por Teresa Amabile, los líderes pueden ayudar a los miembros de un grupo a estar contentos, ofreciendo apoyo, eliminando barreras y premiando los grandes esfuerzos. Una forma en la que tu equipo puede sentirse valorado es por medio de la confianza, si lo dejas triunfar solo, supervisándolo a la distancia, sentirá que es apto para realizar la tarea encargada. Varias empresas de retail, como Levi’s, American Eagle y Old Navy, crearon un board en el que los jefes dejan mensajes inspiracionales a cada uno de sus empleados, de igual modo, planean viajes y cenas de fin de año para integrar al equipo.