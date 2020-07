Un juego de colores y la influencia de los aromas   

La temporada nos invade y se convierte en tendencia para sacar a relucir una delicada belleza expuesta en líneas, contrastes y aromas.

Exquisitas fragancias y colores inundan nuestros sentidos para regalarnos una pequeña lección: las tendencias se renuevan, se transforman y enamoran. De la misma forma en que algunos productos clásicos se convierten en un must de elegancia y sofisticación.

Si este verano quieres marcar la diferencia, tenemos para ti un par de tips infalibles con algunos productos que encontramos en Liverpool:

CARA

El que no arriesga no gana. El clásico cat eye es un claro ejemplo de cómo no existen límites y cómo esa fina línea de riesgo puede convertirse en una tendencia única. Perfeccionar la técnica del cat eye lleva varias pruebas de error y ensayo. Claro que todas hemos llegado a la desesperación por la búsqueda de esa línea perfecta, el punto es que no dejes de intentarlo.

Reinvéntalo con toque divertidos y juguetones, amarás el delineador Urban Decay Wired en color turquesa o atrévete a experimentar con el delineador de ojos Nyx Professional Makeup Mechanical.

Para que tu mirada brille y sea un foco de atracción, prueba utilizando sombras con un poco de sparkle y tonos suaves que le den ese “no sé qué” a tus párpados en una sutil y natural tonalidad.

Foto: Sombra Bobbi Brown Sparkle y Sombra Lancôme Color Design en color All that brightens.

Unos labios intensos son un inequívoco símbolo de poder con una carga sexy que embriaga algunos instintos. El color, textura y durabilidad son clave a la hora de adquirir uno, busca aquellos que resalten tu hermosa piel y encanta con tu belleza.

Foto: Lipstick bareMinerals BarePro Longwear, Lipstick Givenchi Le Rose Perfecto, Lipstick DIOR Addict Lip Tattoo

Todos necesitamos de un aliado y para tu beauty collection no hay mejor que Liverpool, ya que cuenta con una amplia gama de marcas de maquillaje que puedes encontrar online.

CUERPO

El aroma habla mucho de una persona, nos hace recordarla y plasma una idea de la personalidad. Nuestras fragancias favoritas son una expresión del poder de la feminidad y del carácter.

Lancôme Idôle Eau de Parfum

Para las chicas que son fieles a sus ideales, esta fragancia floral en notas verdes, de madera y cítricas, aporta una atracción y energía en un concepto práctico. Una fragancia que detona sus destellos de un forma ligeramente distinta en cada piel.

Carolina Herrera Good Girl Eau de Parfum

Perfecta para una mujer moderna y la dichosa dualidad de su enigmática sensualidad, la cual cuenta con notas a jazmin, cacao y almendra, contrastes que realizan una única y exquisita experiencia olfativa.

Foto: Fragancia para dama Lancôme Idôle 75 ml Eau de Parfum y Carolina Herrera Good Girl 150 ml Eau de Parfum.

Guerlain Aqua Allegoria Bergamote Calabria Eau de Toilette

Un jardín con el más distintivo aroma de las flores dentro de una botella, un aroma sinónimo de alegría y una mujer vibrante. Cuenta con notas de bergamota, pimienta rosa, cardamomo y ámbar-vainilla.

Miss Dior Rose N’Roses Eau de Toilette

Un eterno y claro ejemplo de la personificación femenina Dior, en notas afrutadas donde destaca la jugosa mandarina. Perfume creado por François Demachy en inspiración de los campos florales de Grasse.

Yves Saint Laurent Eau de Parfum

Una declaración para quienes viven sus propias reglas. Combina la esencia de lavanda de Francia con la sensualidad del azahar de Marruecos para una fusión floral única, complementada con una nota atrevida de amizcle.

Foto: Fragancia para dama Guerlain Aqua Allegoria Bergamote Calabria 125 ml Eau de Toilette, Miss Dior Rose N’Roses 100 ml Eau de Toilette y Yves Saint Laurent 90 ml Eau de Parfum.

Baña tu esencia con las mejores fragancias. En Liverpool seguro encuentras la que más se adecue a tu personalidad. ¿Qué esperas?