Probé una mascarilla de sangre menstrual y esto fue lo que pasó

No hay manera delicada de decir esto, así que perdóname desde ahora. Hice mascarillas faciales con mi propia sangre menstrual. Sí, lo hice. Y probablemente tengas algunas preguntas muy válidas como… “WTF!”. Prometo responderlas todas.

Pero primero, un disclaimer muy importante. No importa como yo me sienta acerca de las mascarillas menstruales y su efecto en mi piel, deberías saber que ningún experto ni profesional médico, bajo ninguna circunstancia te recomendará que lo intentes en casa. Hacerlo fue totalmente mi decisión y no quiero estar empujando a que nadie haga este trend de belleza potencialmente peligroso.

Hace unos meses, me encontré con un artículo extra y hermoso de Dazed titulado “5 usos para la sangre de tu periodo”. Mi periodo no había tenido ningún uso hasta ese momento (además de alertarme sobre le hecho de que mi útero permanecía, afortunadamente, desocupado), así que esto me intrigó. la primera sugerencia fue “Hacer una mascarilla”, y mi cerebro obsesionado con la belleza y amante del cuerpo pasó por alto la etapa WTF y pasó directamente a la etapa DEBO INTENTARLO.

Bien, tal vez hubo una oleada momentánea de repulsión, pero rápidamente me di cuenta de que la reacción provenía principalmente de creencias poco acertadas de mi parte. Quiero decir, definitivamente no soy la única persona que ha Googoleado si el semen es bueno para la piel. Y hay inumerables artículos sobre un facial viral del pene de la esteticista Georgia Louise, hecho de células del prepucio humano y amado por la elegante dama Cate Blanchett. Entonces, si los penes pueden convertirse en un beauty trend, ¿por qué la sangre menstrual tendría que ser diferente?

Según el artículo (y los estudios), la sangre menstrual está llena de células madre, junto con nutrientes increíblemente ricos, como zinc, cobre y magnesio, todo lo cual se usa en productos de belleza de moda y tratamientos para el acné en el mercado (sin embargo, como descubrí después de mi experimento, no necesariamente es efectivo cuando se usa en una mascarilla DIY; más sobre esto a continuación). Aún así, la perspectiva de una piel más luminosa y lisa, y la falta de previsión médica, fue suficiente para convencerme de probarlo por mí misma. Varias veces.

Mi experimento

Me topé con el artículo mientras estaba en mi período y usando una copa menstrual, lo que facilitó la recolección de… los materiales necesarios. A la mañana siguiente, fui al baño, saqué la copa y la vacié en un tarro. Después de limpiar, me miré largamente en el espejo. No era un gran día para mi piel. Después de todo, estaba a la mitad de mi periodo, con un par de granos hormonales y una sensación general de culpa. Respiré hondo, sumergí dos dedos en el frasco y me pinté la cara con sangre como un intrépido guerrero de experimentos remotos de cuidado de la piel.

Entonces, algunas cosas: la sangre menstrual es cálida y acuosa, lo que en realidad se siente bien y se seca rápidamente, pero no es la cosa con el olor más agradable del mundo. Sorprendentemente, todo esto realmente no me asustó. De hecho, me sentí súper fuerte y conectada a mi cuerpo, e incluso un poco ruda. Las instrucciones decían que lo dejara puesto durante 15-20 minutos, tiempo durante el cual canalicé la energía divina femenina dentro, tomé selfies con cara de sangre como Kim K con su facial de vampiro y cuestioné mi cordura.

Los resultados

Tenía esperanzas altas y bajas en los resultados, como se hace con estos experimentos DIY. Entonces, cuando finalmente me lavé la cara 20 minutos más tarde y me miré en el espejo, me impresionó ver que mi piel se veía… ¿bien? Como, ni siquiera estoy exagerando: mi piel previamente blanda parecía un poco más brillante y más relajada, aunque el grano gigante en mi barbilla todavía estaba ahí, juro que era mucho más pequeño. Honestamente, fue tan bueno que inmediatamente le envié un mensaje de texto a una amiga, “OMG es MÁGICO”.

¿Efecto placebo? Tal vez. ¿Pero suficiente para hacer que lo intentara de nuevo? Oh sí. Lo hice dos veces más esa semana y al final del experimento noté menos granos, menos imperfecciones en general y un brillo bastante mágico. Sí, estoy siendo objetiva.

Lo que dicen los dermatólogos

“En teoría, la sangre menstrual tiene muchas propiedades que son beneficiosas para la piel, como propiedades antiinflamatorias y células madre, pero no hay evidencia científica REAL que respalde el uso de la sangre menstrual en mascarilla”, dice la Dra. Jennifer Vickers, dermatóloga. Para ser claros, ella dice que de ninguna manera intentes esto en casa. Y como nadie ha pagado un estudio científico para robar los poderes teóricos de la sangre menstrual, todavía no sabemos si sus células madre o nutrientes tienen la capacidad de penetrar más allá de la barrera cutánea y sí tienen un efecto real en la cara.

Pero incluso si lo hicieran, aún tendrías un pequeño obstáculo en tu vag. “Si bien la sangre menstrual en el útero es estéril, sería muy difícil para la mujer promedio extraerla de forma estéril, por lo que existe la preocupación de transferir enfermedades de los genitales a la cara”, dice la Dra. Vickers. “Si, por ejemplo, una mujer está infectada con el virus del papiloma humano o el herpes simple, la sangre menstrual podría servir como medio para transmitir estos virus a la piel del rostro”. No es lo ideal.

¿Entonces mis resultados fueron reales?

Como dije antes, no soy escéptica. Busco lo mejor en las personas y al parecer, en la menstruación. Pero sin duda, vi un cambio en mi piel después del enmascaramiento menstrual, incluso si no tiene un sentido médico. Sin embargo, si tuviera que adivinar por qué, mis resultados probablemente tengan más que ver con el hecho de que, para empezar, no uso productos tradicionales para el cuidado de la piel.

Gracias a mi piel increíblemente sensible y reactiva, solo puedo tolerar la miel de Manuka pura, el agua de rosas y el aceite de jojoba a diario, cosas que no alteran mi piel, pero que tampoco ofrecen resultados alucinantes. Probablemente por eso estoy aquí entusiasmado con una aplicación suave de sangre menstrual rica en minerales de la misma manera en que otros entusiastas de la belleza se vuelven poéticos con los efectos suavizantes de otros faciales.

Una nota final muy importante

Si lo haces, en contra de todos los consejos médicos y razones de peso, deberías probar tus mascarillas para ti misma, quiero decir, no compartas sangre y tampoco le cuentes a nadie.

Algunas almas valientes han compartido sus viajes de belleza con sangre menstrual en YouTube y los comentarios son BRUTALES.

Este artículo fue originalmente publicado en Cosmopolitan US