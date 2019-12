Poros obstruidos: por qué los tienes y cómo deshacerte de ellos

Si eres una de esas personas a las que les encanta exprimir los granitos de alguien más o los tuyos (que por cierto, no deberías hacer, pero más sobre eso más adelante), prepárate para la emoción porque hoy hablaremos sobre los poros tapados, es decir, qué los causa y cómo deshacerte de ellos. Recurrimos a los dermatólogos certificados Shareene Idriss y Joshua Zeichner para ayudar a aclarar algunas cosas tanto de tu piel como de tu cabeza.

¿Qué son los poros obstruidos?

Justo dentro de las palabras que no nos gustan yace la palabra sebo. Como un recordatorio, el sebo es el líquido aceitoso producido por nuestras glándulas sebáceas. El propósito del sebo es mantener la piel lubricada, pero cuando se mezcla con el material incorrecto (piel muerta, bacterias, desechos ambientales), termina obstruyendo los poros.

¿Cómo saber si tienes poros obstruidos?

Cuando tus poros están obstruidos, pueden parecer más grandes y tal vez incluso más oscuros, o como lo describe Idriss, puedan crear la apariencia de puntos negros en tu cara. Si ahora estás confundida porque no sabes la diferencia entre un poro obstruido y un punto negro, no estás sola.

Zeichner dice que incluso los dermatólogos no se han puesto de acuerdo entre muchos términos similares que a menudo se usan indistintamente. Pero no te estrelles. Si tus peores están llenos de tapones de sebo (filamentos sebáceos) o una combinación de sebo, suciedad y piel muerta, o un tapón oxidado (un punto negro), la diferencia en la terminología no es tan importante, porque todos son tratados de manera similar. Lo que lleva a lo que realmente viniste a leer aquí…

¿Cómo eliminar los poros obstruidos?

Lo que realmente te estás preguntando es si simplemente puedes exprimir el sebo para deshacerte de los poros obstruidos, pero ya sabes la respuesta a eso (es un no). “Si aprietas constantemente tus poros, el desgaste de exprimir hará que tus poros se agranden con el tiempo, por lo que generalmente no recomendamos este método”, dice Idriss.

Entonces, si no puedes exprimir tus poros, ¿cómo se supone que debes sacarles la m*erda? A través de la exfoliación. Pero no hablamos de los exfoliantes ásperos que suelen sentirse bien, No, ambos dermatólogos recomendaron exfoliaste químicos, como ácido salicílico para disolver el exceso de sebo y las células de piel muertas. “No amo los exfoliaste físicos”, dice el Dr. Idriss. “No son específicos para el problema de los poros obstruidos y pueden causar más daño que bien”.

¿Otro favorito de Idriss y Zeichner para aumentar el recambio celular y limpiar los poros obstruidos? Retintines, ya sea uno recetado por un médico o uno de la farmacia. “Los retintines de venta libre como el adapalano ayudan a calmar la inflamación de la piel y evitan que las células se peguen y bloqueen los folículos”, dice Zeichner. “Piensa en ellos como limpiapipas para mantener abiertos los poros”. Y mientras compras esos productos, continúa y agrega una mascarilla de arcilla o carbón a tu carrito, que Zeichner dice que también puede ayudarte a absorber el exceso de aceite.

¿Cómo se forman los poros obstruidos en la nariz y la barbilla?

Recuerda: los poros obstruidos son causados por la mezcla de aceite con piel muerta y desechos. Como lo explica Idriss, “con el aumento de la producción de aceite, tiende a haber más suciedad”. Debido a que tu nariz y barbilla son algunas de las áreas más grasas de tu cara, es más probable que encuentres poros obstruidos en estos dos lugares.

¿Puedes realmente limpiar tus poros?

La respuesta a esto es turbia en el mejor de los casos. Si bien es posible eliminar una gran cantidad de acumulación en los poros, es probable que no puedas eliminar todo. “Creo que siempre habrá una cantidad de ‘atasco’ en los poros, pero puedes aclarar o limitarlo con una rutina sólida de cuidado de la piel”, dice Idriss. Y Zeichner agrega que cualquier desatasco que logres, lamentablemente, no durará mucho. “Nuestro cuerpo produce continuamente más aceite, por lo que eliminar los bloqueos solo produce un efecto temporal. Los poros generalmente se vuelven a llenar en unos días”.

Dicho esto, si sigues una ruina de cuidado de la piel con un exfolian suave, evita los ingredientes que obstruyen los poros (como las cremas demasiado espesas y aceite de coco), y mantén los dedos fuera de tu cara, es probable que veas una mejora en la apariencia de tus poros obstruidos en unas pocas semanas.

Este artículo fue originalmente publicado en Cosmopolitan US