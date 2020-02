Por qué deberías considerar un look sin maquillaje para tu boda

Es bastante raro que las novias elijan un no make-up look (look sin maquillaje) el día de su boda. Quieren sentirse glamorosas y extremadamente fabulosas, y creemos que está perfectamente bien. ¿Quién no querría verse extra el día que te cases con el amor de tu vida?

Pero antes de que le digas que no al no make-up look te queremos decir algo. No se trata de usar menos producto; es el efecto general de aplicar sombra de ojos, rubor y lápiz labial en tonos cercanos a tu tono de piel. La clave aquí es parecer una versión mejorada de ti misma.

Déjame decirte por qué vale la pena intentarlo:

Hace calor en México

Sabemos que nuestro país tiene clima cálido casi todo el año, en especial en nuestras destinaciones de bodas favoritas. Por lo tanto, usar bases livianas ayudará a que tu piel respire y te preocupará menos que tu maquillaje se derrita y se deslice. Esta es la razón principal por la cual es muy recomendable maquillarse con aerógrafo. Su fino velo de pigmento ofrece cobertura sin sentirse demasiado espeso.

Te ves más joven

Tus características naturales son más llamativas cuando utilizas colores que no son demasiado audaces. Pero para las novias que todavía quieren lucir extra, pueden usar contouring y brillo labial.

Es un look clásico

Dentro de 10 años, no tendrás que avergonzarte de tus elecciones de maquillaje de moda en las fotos de tu boda. En realidad, te parecerás más a ti misma, lo que lo hace atemporal.

Está aprobado por la realeza

De acuerdo, esto es un poco exagerado, pero si Meghan Markle, también conocida como la Duquesa de Sussex, lo logró durante una de las bodas más importantes del siglo, ¡entonces tú puedes hacerlo también!

Ahora, el mayor desafío es cómo lograrlo el día que dices, “sí, quiero”. Así es cómo:

Cuida tu piel

No presionarte por tener piel de porcelana perfecta, pero mantenerla sana y nutrida ayudaría montones. Puedes ver a un dermatólogo para una lección sobre cómo mejorar su apariencia. Alternativamente, un régimen de skin care que te mantenga vibrante y limpia.

Mira tus fotos antiguas y recientes

Desde aquí, podrás distinguir tu aspecto característico y lo que quieras resaltar el día de tu boda. ¿Te gustan tus cejas atrevidas o plumosas? ¿Te gustan las sombras fuertes o suavemente difuminadas?

Habla con tu maquillador

Sé abierta con tu MUA y escucha su aporte creativo y profesional para ayudarte a conseguir un aspecto radiante.

Este artículo fue originalmente publicado en Cosmopolitan Filipinas