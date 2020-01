Natália Subtil anuncia el lanzamiento de su propia línea de maquillaje

GIRL POWER! De parte de nuestra chica Cosmo, Natália Subtil, que nos ha anunciado el lanzamiento de su propia línea de maquillaje.

La guapa brasileña nos demuestra una vez más que está dispuesta a salir de su zona de confort para hacer nuevas cosas. Y es que además de modelo, cantante y diseñadora ahora se estrenará en el mundo del makeup.

“Como siempre trabajé en el mundo de la moda, siempre me encantó pasar por las manos de los profesionales que me hacían maquillajes espectaculares. Con eso nació el amor y las ganas de tener mi propia marca. Me junté con la marca mexicana Suesy e hicimos una colaboración”.

Además nos contó que ella se involucró en todo el proceso.

“Escogí los colores, las texturas, empaque, fotos…”.

La paleta tendrá 25 colores de sombras súper versátiles, seis colores de contorno y cinco iluminadores que podrás usar de día, de noche, en un día casual, una cena súper romántica.

Estará a la venta a partir del 1 de febrero.

Y si la amas… Natália nos confió que ya está pensando en una línea de lipgloss y lipsticks.

¡Ya la queremos!