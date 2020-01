Evaluamos las paletas de sombras más famosas del beauty world

Para la que va empezando

5 Couleurs Happy 2020, edición limitada #007, Dior. 1,580 MXN. liverpool.com.mx

LA PALETA

Cinco distintos tonos shimmery (esmeralda, magenta, azul, amarillo y gris) y dos aplicadores dobles con espuma y cerdas suaves.

LA RESEÑA

“Mi rutina de maquillaje siempre ha sido minimalista, pero desde hace algunos meses tenía ganas de una paleta de sombras con buena pigmentación y swatches contrastantes. Los tonos se pueden difuminar perfectamente, son vibrantes e ideales para un look festivo de impacto. El color es resistente, dura toda la noche y per- mite construir un make up por capas. Así puedes tener una gran variedad, dependiendo de la intensidad deseada”.

– LORENA BARRIOS, 24 AÑOS

Para la Wannabe Influencer

Jackie Aina Palette, Anastasia Beverly Hills. 1,100 MXN. anastasiabeverlyhills.com

LA PALETA

La Youtuber de belleza, Jackie Aina, presenta una paleta con 14 tonos idea- les para las chicas morenas. También viene con una brocha de doble punta diseñada especialmente para este tipo de polvo.

L A R E S E Ñ A

“Cuando escuché que la paleta estaba pensada desde la inclusión y en la diversidad, sabía que debía comprarla. Fue creada para la mujer de color y desde el empaque se están arrando una historia. Cada tono está ideado para que se vea genial en diferentes tipos de piel. Los colores son bold af, con la dosis perfecta de tonos shimmer y mate. Si quieres algo muy glam, puedes crear un look cut crease, o si buscas algo más natural también se puede conseguir con estos pigmentos”.

– LETICIA SÁNCHEZ, 21 AÑOS.

Para la Send Nudes

Skin Deep Eyeshadow Palette, Nars. 1,180 MXN. sephora.com.mx

LA PALETA

12 tonos neutros multiuso, para resaltar, definir y acentuar ojos y cejas.

LA RESEÑA

“¡Es mi go to cuando tengo que viajar! Porque sus tonos metálicos y nudes me ayudan a crear un maquillaje para el trabajo que puedo transformar en smokey eye o en algo más top parala noche. Los metálicos son geniales para sentirte beauty guru y obtener un aspecto profesional, pues se difuminan increíble. Lo que más me gusta es que también funciona para delinear las cejas y darle un toque de luz al brow bone. La recomiendo para las mujeres que aman los básicos y los tonos neutros ”.

– ANDREA GARCÍA, 25 AÑOS.