Cambió la temporada y el órgano más grande de tu cuerpo puede sufrir las consecuencias. Deja atrás la resequedad y prepárate para hidratarlo, así lucirá perfecto en las fiestas. ¿Cómo evitar la piel seca en invierno? Aquí la respuesta.

Nadie se libra del impacto que causa en la piel la transición al clima invernal, que suele ser cambiante: días de mucho calor bajo el sol y frío intenso en la sombra o hacia la tarde-noche. Parecería que no hay gran cosa que hacer por tu piel más que seguir con tu rutina de belleza tradicional, pero no: intensifica los cuidados para, ni por un momento, ponerla en riesgo.

La piel seca y con rojez son algunos de los daños que llegan con el invierno y te conviene prepararte en dos sentidos: por un lado identifica por qué cambia tu piel, y esto se debe a que el frío causa un efecto de vaso constricción, el cual contrae los capilares, estos no se oxigenan adecuadamente, haciendo que la tez se reseque y no reciba los nutrientes necesarios. Por otro lado, necesitas promover la microcirculación, y esto lo logras no solo a través de los ingredientes de las cremas que te hidratan, pues también requiere de hábitos sanos como hacer ejercicio, seguir una alimentación rica en frutas, verduras y tomar suficiente agua.

Consiéntela en el invierno

La limpieza es muy im- portante y no hay pretextos para dejarte el maquillaje por la noche, aun cuando salgas de fiesta, porque esto es suficiente para dañar la tez, no solo por la falta de higiene, sino que tus poros no respiran, explica la dermatóloga Susana Medina. En esta temporada usa agua tibia para todo el cuerpo, debido a que los extremos tienden a causar resequedad y comezón.

Tu siguiente paso es la hidratación, una crema con esta característica es indispensable, ahora es momento de guardar los productos en presentación de gel –óptimos para el verano– y prefiere los de consistencia cremosa: la nutrirán mejor, puesto que se absorben poco a poco y, además, sus componentes se integran con mayor facilidad a las grasas naturales de la piel.

En el invierno las reglas cambian y necesitas aplicar crema cada vez que lo sientas necesario, y esto incluye tus labios, pies y manos en especial, pues a lo largo del día están en contacto con el agua y tienen mayor tendencia a maltratarse.

Recuerda que cada parte de la piel que cubre tu cuerpo es distinta y requiere de cuidados muy particulares, por eso mismo debes usar un producto específico para sus necesidades, y créelo, esta será una de las mejores inversiones que realices durante la temporada invernal.

Y además de tu rutina de belleza…

• Toma suficiente agua. En el invierno, a causa del frío, lo que menos quieres es beberla, sin embargo, esto afecta a tu piel resecándola, así como a tu pelo.

• Lo que te pones encima también cuenta, procura no cubrirte demasiado, esto provoca que transpires y pierdas líquidos, dañando tu piel.

• No esperes a tener sed, porque esto es un síntoma de que el proceso de deshidratación ya empezó; lleva contigo una botella de agua para darle sorbos a lo largo del día.

• Si practicas algún deporte no olvides hidratarte antes, durante y después de la actividad.