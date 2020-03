Belinda se corta el pelo y presume un long bob de envidia

View this post on Instagram

#Belifans!! Desde que inicié mi carrera muy bebé 👶 me han acompañado sin condiciones y hemos caminado de la mano todos estos años, quiero agradecer a todos por su paciencia y entrega, valoro mucho todo lo que hacen por mi, por mi música y por todos mis proyectos, son lo más importante!! Nunca lo olviden, siempre voy a estar para ustedes ♥️ #JuntosSiempre #20AñosConBelinda