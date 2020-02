Así se vivió el NYFW con TRESemmé México

View this post on Instagram

honored to be partnering with @tresemme for another season of fashion week with a mission to empower women 🥳 it’s incredible being part of an all female led team and working with a brand focused on uplifting women to leadership roles in their careers ☺️ #trespartner #tresnyfw #womenleadtheway • repost @justinemarjan • Esp: Es un honor ser parte de #Tresemmé en una edición más del #NYFW2020 con el objetivo de empoderar a más mujeres, es increíble formar parte de un equipo dirigido por mujeres y trabajar en una marca enfocada en impulsar a que más mujeres tomen el rol de liderazgo en sus carreras.