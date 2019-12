¿Aceite de argán para tu rostro? ¡Pruébalo YA!

Si estás pensando en la idea de aplicarte aceite en la cara (y esencialmente, ir en contra de todo lo que te han dicho), es posible que te estés preguntando qué aceite facial debes agregar primero a tu rutina de skincare. O sea, hay como un millón de opciones diferentes de aceite facial por ahí y elegir solamente uno puede ser muy confuso. ¿Nuestro voto? El aceite de argán. Es fácil de usar y seguro para la mayoría de los tipos de piel. A continuación, todo lo que necesitas saber sobre el uso de aceite de argán para el rostro según la dermatóloga Jennifer Herrmann.

¿El aceite de argán es bueno para tu rostro?

¡Sí! El aceite de argán contiene dos ácidos grasos insaturados clave: ácido oleico y ácido linoleico. “El acido oleico puede ayudar a otros ingredientes activos a penetrar mejor en la piel, mientras que el ácido linoleico puede ayudar a aumentar la humedad de la piel a través de la síntesis de ceramida (las ceramidas son un componente clave de la piel sana e hidratada)”, explica la Dra. Herrmann. Además, se ha demostrado que los ácidos linoleicos ayudan a minimizar la inflamación en la piel.

Los beneficios para la piel no terminan ahí. El aceite de argán contiene antioxidantes, como los polifenoles y la vitamina E, dice la Dra. Herrmann. Estos ingredientes pueden ayudar a aclarar el tono de tu piel y a proteger las células de la piel del daño de los radicales libres (el precursor de todo, desde el acné hasta los primeros signos de envejecimiento).

¿Puede ayudar a reducir las arrugas o aclarar la piel?

¿Recuerdas como la Dra. Hermano dijo que el aceite de argán puede ayudar a reparar la barrera cutánea y a aumentar las ceramidas? Bueno, una barrera saludable y un aumento en las ceramidas pueden hacer que la piel se vea menos arrugada, lo cual es bastante sorprendente si me preguntas a mí. “Al igual que muchos aceites vegetales, el aceite de argán ayuda a mejorar el aspecto de las líneas finas, incluso si no estás engrosando o tensando biológicamente la piel, como por ejemplo, un retinoide o vitamina C”, agrega la Dra. Herrmann.

En cuanto al aclarado de la piel, la Dra. Herrmann dice que los antioxidantes en el aceite de argán, especialmente la vitamina E, pueden ayudar a aclarar las manchas oscuras gradualmente con el tiempo. Dicho esto, el aceite de argán sería más efectivo para iluminar si se usa junto con otros ingredientes para aclarar como la hidroquinona, el ácido kójico y la arbutina, dice la Dra. Herrmann.

¿Cuál es el mejor aceite de argán?

Al comprar el aceite de argán adecuado, la Dra. Herrmann enfatiza la importancia de apegarse a productos de alta calidad. “El método de procesamiento y refinamiento del aceite puede alterar la calidad”, dice. “El prensado el frío es el método preferido de extracción de aceite ya que el proceso libre de calor y químicos preserva los lípidos beneficiosos y limita los subproductos irritantes”.

Ahora que has elegido tu aceite de argán, hay una cosa más que debes saber al respecto: la forma en la que almacenas la botella es muy importante. No dejes tu aceite de argán en un baño caliente con todas las luces encendidas, ya que el calor y la luz pueden degradarlo con el tiempo. En su lugar, guarda tu botella en un ambiente oscuro y fresco y reemplázalo cada seis meses.

¿Puede obstruir tus poros?

Ah, sí. La pregunta que está en la mente de todos. Según la Dra. Herrmann, en realidad es posible que lo contrario sea cierto. “Hay algunos estudios muy pequeños en la literatura médica que sugieren que en algunos pacientes, una crema tópica de aceite de argán ayudó a disminuir la producción de aceite en la piel, disminuyendo la grasa”. Y en teoría el ácido linoleico en el aceite de argán podría ser útil para reducir el enrojecimiento en las personas con acné inflamatorio o protuberancias rojas.

Pero (siempre hay un “pero”, ¿no es así?), en general, la Dra. Herrmann recomienda que las personas con acné o que se preocupan por los poros obstruidos existen la aplicación excesiva de cualquier aceite porque siempre existe el riesgo potencial. Entonces ahí lo tienes.

¿Puedo usar aceite de argán en mi rostro todos los días?

Para aquellos con piel muy sensible, comienza a usar tu aceite de argán varias veces por semana para asegurarte de que no experimentes ningún enrojecimiento o irritación. ¿En cuánto a todos los demás? El aceite de argán está bien para usar regularmente como parte de tu rutina de cuidado de la piel am y pm. “Los antioxidantes en el aceite de argán pueden ayudar a proteger la piel del daño ambiental durante el día y a reparar el gaño en la noche”, dice la Dra. Herrmann.

Este artículo fue originalmente publicado en Cosmopolitan US