San Valentín hot: juguetes sexuales para todos los gustos y presupuestos

Pasar una noche de pasión con ayuda de uno o varios juguetes sexuales podría convertir el Día de San Valentín en una experiencia inolvidable.

Como cada año, buscar un regalo ideal para Día de San Valentín es una odisea, pero si algo queda claro es que esa noche es perfecta para encender la llama de la pasión quizá con nuevos juguetes. Por eso te damos algunas opciones de ‘regalitos’ para todos los gustos y presupuestos, que seguramente te harán pasar una velada inolvidable en pareja o contigo misma.

Hablar abiertamente sobre sus fantasías y a partir de eso, decidan qué comprar o regalar en San Valentín. Sean honestos pues de esa forma podrán elegir el regalo perfecto de entre la gran variedad de juguetes que existen. Los fetiches y fantasías son sanas, siempre y cuando no transgredan al otro, y qué mejor que disfrutarlas en consenso.

Estimula la imaginación con un juego de cartas de $150 pesos.

Otra opción de bajo costo es comprar un juego de cartas que ilustra una actividad de estímulo o posición sexual, que seguramente te inspirará para tener una noche hot. Hay opciones para parejas heterosexuales y para sexo lésbico.

Lubricantes.

De todos los precios. Fríos y calientes, pero dependerá del nivel de estimulación que requieran, pues hay a quienes les incomodan los de temperatura alta. Los de sabores son ideales para el sexo oral masculino, pues recuerda que debes practicarlo con condón, con el fin de evitar enfermedades de transmisión sexual. Los que son base silicón son recomendables para actividades con juguetes sexuales o sexo anal, pues te ayudarán muchísimo a enfocarte solo en el placer.

Bolas vaginales y anales.

Si buscas un nuevo tipo de estimulación, las bolas son una excelente opción dentro de la gran variedad en juguetes sexuales, incluso si tu pareja (sin importar género) también desea disfrutar. No olvides que para utilizarlas, requieres de lubricante y mucha confianza entre ustedes.

Vibradores para pareja y para solteras.

Hay de todos los tamaños, colores y sabores. Hay una amplia gama para todos los gustos y preferencias de tamaño. Lo importante es probarlos y elegir el que más se adapte a tu cuerpo y gusto… Se vale probar hasta dildos dobles para parejas, algunos con anillos vibradores con la forma tradicional hasta los muy discretos que puedes llevar en tu bolsa de noche.

La soltería no debería limitarte para divertirte en San Valentín. Quizá ya tienes un vibrador de confianza pero nunca está de más ampliar tu colección. En cuanto a las parejas, hay opciones de vibradores para pareja, que con un control remoto da el control a tu pareja para estimularte. Podrías ir a una sex shop, o simplemente ordenarlo en línea.

Sigue al conejo.

Quizá el regalo más tierno que te puede dar tu pareja, o tú misma te puedes dar. Discreto y apto para cualquier «apuro»; ideal para regalar también a tu BFF, pues también es día para celebrar la amistad y todas merecemos que piensen en nuestro placer. Hay de diversos precios, pero vale la pena invertir en uno.

Por último, una recomendación que nunca está de más aunque no sea Día de San Valentín: NO TE GRABES. Y tampoco recomendamos las tanga comestibles, pues no es saludable, ni sabe bien… un gasto innecesario.

Foto de Amor creado por gpointstudio – www.freepik.es

