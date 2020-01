7 razones por las que discutir con tu pareja te pone tan *HORNY*

Es una trama clásica de Hollywood: la pareja comienza una épica pelea de gritos, luego a la mitad de la discusión, uno de los integrantes pone al otro contra la pared, se besan apasionadamente y las cosas evolucionan a una sesión de sexo caliente.

Discusión= terminada. Relación = restaurada. Fin.

Tú y yo sabemos que esto pasa en la vida real de vez en cuando. Cada vez que mi ex y yo discutíamos, inmediatamente quería quitarle la ropa. El sexo de reconciliación siempre era DEMASIADO bueno.

¿Por qué pasa esto? ¿Hay algún vínculo entre estar enojado y excitado? Después de hablar con psicoterapeutas, expertos en fisiología y expertos en sexo, he aprendido que definitivamente hay algo de ciencia detrás de esta locura. Aquí te damos siete razones sólidas por las cuales algunas personas se ponen HORNY después de discutir con su pareja.

1. Hormonas

Las hormonas como la testosterona, la adrenalina y el cortisol (la hormona del estrés) aumentan cuando peleamos con alguien, incluidas nuestras parejas románticas. “Cuando se libera cortisol del estrés, nuestros cuerpos y mentes pueden añorar la cercanía que proporciona el sexo”, explica la sexóloga certificada Jenni Skyler PhD.

El alivio del orgasmo y el placer aumenta la serotonina, la dopamina, la adrenalina y la oxitocina (la hormona del amor), explica el terapeuta sexual y de relaciones Andrew Aaron. Esto significa que si bien las hormonas liberadas durante una pelea pueden irritarte, las hormonas liberadas después de una pelea te calman, te hacen sentir satisfecho, te dan sentimientos de poder y aumentan tu sensación de seguridad, lo cual, convenientemente, todos se combinan mágicamente para que quieras tener sexo. Un verdadero clímax y resolución.

2. Evolución

Tener sexo después de una pelea enojada con tu pareja desbloquea una parte profunda y primitiva de tu psique. “El sexo después de una pelea no solo brinda alivio, también crea emoción. Pasas de ser amenazado a sentirte triunfante al superar la amenaza al sobrevivir”, dice Aaron. Básicamente, puedes sentir que superaste algo importante, por lo que tu cuerpo celebra excitándose como resultado.

3. Ansiedad y excitación

La excitación y la ansiedad son sensaciones hermanas que aumentan la frecuencia cardíaca, el flujo sanguíneo y la respiración. “Es probable que la emoción de una de esas emociones se transfiera a la otra”, explica el sexólogo Robert Thomas, cofundador de Sextopedia.

“Cuando estamos bajo estrés, como el estrés inducido por una discusión, nuestro sistema nervioso se despierta”, dice Michele Lisenbury Christensen, coach sexual y de relaciones. “Esto también provoca tu respuesta de lucha o huida, que te llena de energía y te motiva a querer actuar físicamente de alguna manera”, agrega la experta en fisiología Elesa Zehndorfer, PhD. ¿Qué mejor manera de saciar esa necesidad de ponerse físico que con esa persona sexy justo enfrente de ti? Suena como la opción más lógica, en nuestra humilde opinión.

5. Te gusta el sadomasoquismo

¿Sabías que la palabra pasión tiene un origen latino que en realidad proviene de paciencia, que significa sufrir? Es por eso que a veces decimos que algo “duele rico”. “Hay un vínculo cercano entre la ira, la pasión, el sufrimiento y la conexión”, dice la coach de relaciones Valarie Merced, fundadora de la revista Precipite.

La pelea puede estimular las fantasías sexuales sadomasoquistas (es decir, obtener placer sexual al infligir o recibir dolor), explica Gail Saltz, psiquiatra especializada en relaciones y salud mental. Pero… dejemos algo claro. Solo porque quieres tener sexo con tu novio después de pelear no significa que ames el BDSM.

6. El sexo de reconciliación o de “sigo enojada contigo” es INCREÍBLE

Querer restablecer una conexión y perdonar a tu pareja (o a ti mismo) es una prioridad después de la pelea… que es exactamente la razón por la que podrías recurrir al sexo “dame como si me odiaras” para reparar el vínculo.

La evidencia:

“Estoy casi avergonzada de admitirlo, pro follar después de pelear es genial. Estás respirando agitadamente. Estás tú y esa persona de sangre caliente con la que sientes una atracción sexual increíble. Me dan ganas de decir ESE HOMBRE ES MÍO”, dice Nicole de 33 años.

“Ambos estamos esperando desesperadamente que la pelea termine porque todavía estamos tan física y emocionalmente atraídos el uno al otro mientras peleamos”, dice Scarlett, de 26 años.

“¿A quién diablos no le gusta el sexo de reconciliación? Hace que las cosas sean más apasionadas y agresivas, lo que siempre es una ventaja”, concuerda Kayla, de 23 años. “Comienza con ira y rabia, pero se transforma lentamente en amor y pasión y termina siendo dulce”.

7. Es una forma de lidiar con el trauma

Los eventos traumáticos que causan una pelea o ira intensa a veces pueden conectarse con sentimientos sexuales, dice el Dr. Saltz. Debido a esto, puede ser que estés cachonda cada vez que peleas con tu pareja.

“Psicológicamente, cuando las parejas pelean, a menudo instigan un disparador o una parte muy asustada de su sistema de memoria más joven”, explica Skyler. El miedo crea una sensación de abandono, insuficiencia o ambas cosas, por lo que el sexo a veces puede aliviar ese miedo al aumentar la intimidad y restablecer los sentimientos de seguridad.

Es muchísima información, ¿verdad? Pero la conclusión es: no, no eres rara por querer tener sexo después de pelear. Sí, un poco de conflicto puede agregar novedad y chispas a las relaciones, pero no causes peleas solo para tener sexo de reconciliación, ¿mmmkay?

Ah y también es importante tener en cuenta que la crueldad, la violencia o el abuso emocional son señales de alerta que indican que hay una dinámica poco saludable en tu relación. Si alguna vez encuentras que tu relación es realmente buena después de ser realmente mala, es hora de consultar a un terapeuta o considerar una ruptura.

De lo contrario, resuelve tus pequeños problemas sobre lo que sea, ponte primitivo con un poco de sexo salvajemente apasionado. Te lo mereces.

Este artículo fue originalmente publicado en Cosmopolitan US