La guía de fingering para tu novio/fuck buddy/one-night stand

Nada tan importante como el foreplay, ¿estamos de acuerdo? Después de calentar motores es necesario saber dónde y cómo tocar. Si bien tenemos varias zonas erógenas en el cuerpo, la mayoría de nuestras parejas se enfocará “down there”, pero por desgracia no todas lo harán de manera sobresaliente, vaya, ni siquiera bien. Si tú al igual que yo has sufrido -literal- por un terrible fingering, es hora de compartirle estos consejos al chico en turno.

Sígueme en Instagram:@msdafneruiz

Durante mis últimos encuentros confirmé que mis compañeros cachondos no solo confunden el clítoris con la uretra sino que creen que la velocidad y presión deben ser las mismas que aplican en su miembro. TERRIBLE. Luego de unos minutos piensas “¿qué hice para merecer esta tortura?” y al día siguiente estás con un ardor insoportable. Querido hombre, deja de querer sacarle lumbre al clítoris. ¡Es una zona muy sensible y delicada! Créeme, es excitante, placentero que la estimulación se realice de forma suave, con un ligero y sutil roce en lugar de hacerlo con intensidad. No es un botón de elevador para que se abran las puertas más rápido, ok?

VER: Quise vender mis panties online y todo esto aprendí

A quien no le guste acariciar con las manos puede usar algo en su lugar. Es delicioso cuando sientes una prenda de seda, por ejemplo. A mí me vuelve loca que utilicen las corbatas (obvio las de buena calidad) o mis propias panties. Ok, tampoco que se tenga la falsa creencia de que solo se debe frotar despacio (porque de seguro piensas “qué flojera”) para alcanzar un clímax, es momento de saber que también se vale apretar. Sí, señores, a-pre-tar con estrategia. Un apachurro en los labios mayores motivará indirectamente al clit. La técnica varía; se trata de hacer una “V” con el dedo índice y medio/corazón o como si se agarrara un taco (ese seguro les sale bien). Vaya, con esa delicadeza, así de delicioso. ¿El plot twist? La dirección en la que se haga. A diferencia del hand job, ojo, aquí también se puede de arriba a abajo sin provocar una fricción marca diablo, de afuera hacia adentro o en círculos.

El fingering, tanto en el clítoris como en la vagina, recomiendo que se haga con lubricante. Sí, no importa qué tan húmeda esté cualquier mujer, resultará una mejor experiencia para ella. Hay que recordar que -por más emoción presente- no se debe perder la cabeza. En ocasiones he sentido que hasta me están rasguñando (caballeros, aguas con las uñas) o que introducen uno, dos, tres dedos sin ton ni son, solo como si juntos fueran una excavadora.

Por último, la mejor forma de ser sobresaliente en este menester es preguntando. Aunque se sea muy bueno, no a todas nos gusta lo mismo ni de la misma manera. Claro que se se agradece sorprender con tácticas y movimientos nuevos o inesperados, pero primero hay que dominar lo básico. Ah, y si quitamos tu mano una, dos, tres veces o te enseñamos cómo moverla, por favor, entiende la señal. 😉