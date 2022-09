Hacer esto con tu boca aumentará tu placer sexual 😱

Te vamos a contar un dato curioso que no sabías de tu cuerpo y amarás para incrementar tu placer sexual: como están tus labios de arriba, están los de abajo… Y además, exagerar los gemidos aumenta el placer.

Si no estás entendiendo de qué hablamos, ahora te explicamos. Entre las expertas en salud femenina, principalmente reproductiva, existe esta popular frase de los labios, y sí, la primera vez que la escuchas te puede volar la cabeza, ¿cómo que los labios de mi cara se parecen a los vaginales? y ¿qué tiene que ver esto con mi placer sexual?

Bueno, de entrada nos referimos al estado de tensión o relajación de estos, que es crucial para aumentar el placer y es momento de comprobarlo por ti misma.

Mientras nos lees haz el ejercicio de aflojar la boca y soltar el aire de forma relajada desde la garganta, si puedes agrega un poco de ruido. Ahora presta atención al estado de tu vulva y nalgas, ¡están relajadas! Hasta te sumergiste un poco en la silla donde estás sentada.

Lo mismo pasa durante el sexo, al dejar que los gemidos fluyan eliminas la tensión de tu boca, y si agregamos besos a la ecuación ¡uf, aumenta el placer! Pues es una acción que te permite tener los labios sueltos y abiertos.

Garganta abierta = vagina abierta

Ya te explicamos la parte anatómica de porqué exagerar los gemidos aumenta el placer, pero también está el beneficio de la psique: al hacer este ruido asociado con el placer sexual, tu cerebro registra que lo estás disfrutando mucho y entonces el resto de tu cuerpo estará de acuerdo.

No te estamos sugiriendo que actúes como pornstar ni que finjas que la estás pasando bien si no es así, simplemente que incrementes un poco el volumen, pero sobre todo, que te dejes llevar y que no limites los gemidos por pudor (o algo así).

