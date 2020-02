Ellos son mis TWILFs (Twitteros I’d Like to F*CK)

Dicen que de la vista nace el amor (según yo, primero el deseo), pero cuando la atracción es mucho más intelectual, sube de nivel. Hablo de hacer gala de aquel término que he leído en varios perfiles de Bumble hasta el cansancio: sapiosexual.

La diferencia entre sentirse fascinada por un usuario de Instagram y uno de Twitter radica principalmente en que pesa más cómo piensa y se expresa que su cuerpazo o su lindo rostro. Si a eso se le suma que también son de buen ver, al igual que muchas otras personas, he pensado: “A este tuitero sí me lo doy”. Revelaré a continuación a quién sigo en la red del pajarito y le traigo ganas, hartas ganas. Unos solteros, otros casados, pelones, velludos, en fin, ellos son más que un crush.

Rodolfo Landeros

Cuando un hombre tuitea de deportes (aunque yo no entienda) y de videojuegos (yeap, tengo mi lado geek), me vuelvo loca. Así consiguió llamar mi atención @RodolfoLanderos. Por cierto, gracias a quien le haya dado RT o fav para que apareciera en mi feed. 😉 Además de que es tipazo, tiene un lunarcito sexy y una vocecita (o vocerrón) digna de leer novelas eróticas. Rodolfo, por favor considera grabar unos audiolibros. ¿Qué tal “Grey: Fifty Shades of Grey as Told by Christian” en español?

Max Kaiser

Uf. El segundo de mi lista es el analista @MaxKaiser75, un SEÑOR que no solo es inteligente y articulado sino un fortachón (esos brazos derriten no mienten). Para nada me voy a meter tanto con sus tuits sobre política, así que mejor señalaré cómo fomenta la lucha anticorrupción, la educación de temas como la democracia en los niños y sus consejos para conseguir ser mejores ciudadanos. Vaya, el tipo de maestro que siempre quise tener… con traje o con una polo. YUM.

Seth

Seguro que lo ubicas por sus fotos con acertadas frases escritas en sus carteles. El @dudewithsign es el más sexy. Sin necesidad de presumir sus músculos (porque se ve que tiene unos bien definidos) o su paquete (cero apretado el pantalón y vaya que se nota), su estilo relajado-hipster es su principal asset, sin ignorar la importancia de los mensajes que comparte. Le bastó un poco de ingenio y humor poco para ganarnos a todas. ¿O no puede considerarse como un genio del marketing?

Pues ni idea qué hace @jumoleto. Sin duda es de los tuiteros que comparte sin caer en revelaciones sobre su vida. Si bien a veces me saca de quicio por ser tan criticón, en varias ocasiones me cae bastante bien porque es igual de “sexoso” que yo. Además cuida su redacción y ortografía, algo que como escritora aprecio y le suma puntos. ¿El único problema? Que ya sabe que me EN-CAN-TA y no ha mandado DM para proponerme algo.

Por cierto, ¿cuáles son los tuyos, chica Cosmo?