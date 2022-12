Cómo llevarlo al orgasmo chupando sus testículos

¿Lamer sus testículos? ¡Sí! Algunos hombres pueden llegar al clímax a través de la estimulación testicular

Así como a las mujeres les resulta placentero que su pareja palpe sus senos —además de, obvio, sus genitales—, a los hombres también les gusta que el contacto sexual sea novedoso y completo. Es decir, cuando toques, acaricies o le practiques sexo oral a tu pareja, ¡no te olvides de dar un recorrido por sus testículos!

Y es que lamer esta parte tan sensible resulta ser una clave esencial para la excitación sexual masculina; de esta forma, lograrás llevar su orgasmo a otro nivel.

Claves para lamer los testículos de tu pareja como toda una experta

¿Sabías que algunos hombres son capaces de llegar al clímax a través de la estimulación testicular?

«Es raro, pero es posible que un hombre llegue al orgasmo con la estimulación testicular. Puedes intentar ayudar a tu pareja a alcanzar el orgasmo sólo con la succión, pero puede que te lleve más tiempo de lo normal o que no ocurra en absoluto», explica Daniel Saynt, el fundador de The New Society for Wellness.

Antes de realizar esta práctica, debes tomar en cuenta lo siguiente:

Los testículos son muy sensibles

¡Ten cuidado! Se trata de una zona altamente sensible para los hombres. Por dicho motivo, es imprescindible que antes le preguntes a tu pareja si puedes realizar esta acción; a algunos hombres les parecerá algo a excitante, mientras que a otros podría incomodarlos.

¿Cómo empezar?

Comienza lamiendo suavemente el escroto; en teoría esto debería excitarlo. De ser así, lleva uno o ambos testículos a tu boca y comienza a lamerlos como si fueran una paleta. Trata de que tus dientes no sean los protagonistas del acto, pues la cosa podría no terminar del todo bien.

Teabagging

De acuerdo a Saynt, este término hace referencia a cuando «un hombre moja sus bolas dentro y fuera de la boca de su pareja». Sí, algo así como cuando metes y sacas tu bolsita de té de la taza. No temas experimentar con esta novedosa práctica, podría resultar ser muy placentera para ambos.

Si quieres hacer más placentero o provocador el acto, puedes incluir algún juguete sexual masculino para estimular la zona y ayudar a que el codiciado orgasmo llegue más rápidamente.

Con información de Men’s Health