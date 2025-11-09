Suscríbete
Amor y Sexo

Agamia, la corriente que cuestiona el amor romántico y las etiquetas de pareja

La agamia propone una nueva forma de relacionarse. Te explicamos en qué consiste, cómo se diferencia del poliamor y por qué cada vez más personas se identifican con este concepto

November 09, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Qué es la agamia la corriente que cuestiona el amor romántico y las etiquetas de pareja.jpg

Agamia, la corriente que cuestiona el amor romántico y las etiquetas de pareja

Pexels

El fin del amor romántico como lo conocíamos

Durante años, el amor romántico ha sido el modelo dominante en nuestra cultura, la idea de que la felicidad se encuentra en una pareja estable, exclusiva y permanente. Sin embargo, en un contexto donde las nuevas generaciones replantean la forma de amar, surge la agamia, un término que redefine lo que entendemos por vínculo y que rompe por completo con la noción de pareja ideal.
El término proviene del prefijo griego a- (sin) y gamos (unión o matrimonio), y literalmente significa sin matrimonio o sin vínculo amoroso exclusivo, pero va más allá de rechazar el casamiento, la agamia propone un sistema de relaciones libres de las estructuras tradicionales del amor, donde las emociones no se organizan en torno a una pareja central.

Qué plantea realmente la agamia

A diferencia del poliamor, que defiende la posibilidad de amar a varias personas a la vez dentro de acuerdos consensuados, la agamia plantea una renuncia total al concepto de pareja como institución social. Quienes se identifican con este enfoque consideran que el amor romántico es una construcción cultural que reproduce dinámicas de poder, dependencia emocional y expectativas poco realistas.
En la agamia, las personas pueden tener vínculos sexuales, afectivos o de convivencia, pero sin jerarquizarlos. No hay “mi pareja”, “mi ex” o “mi futuro esposo”, sino personas con las que se comparte el presente, desde la libertad y el respeto mutuo. El objetivo no es huir del amor, sino liberar las relaciones de la necesidad de etiquetar, poseer o estructurar lo que se siente.

Amor de vidas pasadas

La agamia plantea una renuncia total al concepto de pareja como institución social

Pexels

Una postura filosófica y política

La agamia no es una moda pasajera ni un simple experimento emocional. Tiene una raíz filosófica y política que invita a reflexionar sobre la forma en que el sistema capitalista y patriarcal ha moldeado nuestra manera de vincularnos. Su creador, el pensador español Diego Sanz, plantea que la monogamia, el matrimonio y la familia tradicional son instituciones que perpetúan jerarquías y desigualdades.
Por ello, la agamia no busca reemplazar el amor romántico con otro modelo, sino desvincularlo del control y la exclusividad, devolviéndole su carácter libre y múltiple.

poliamor-infidelidad-diferencias.jpg

La agamia no es lo mismo que el poliamor

Freepik

¿Por qué gana fuerza entre los jóvenes?

En la era de las citas digitales y las relaciones líquidas, la agamia resuena especialmente entre las generaciones que han crecido cuestionando las etiquetas. Personas que priorizan su autonomía, su bienestar emocional y su desarrollo personal sobre el mandato de encontrar a la media naranja.
La agamia no pretende eliminar el afecto ni negar el deseo; simplemente busca que ambos dejen de ser sinónimo de pertenencia.

amor romántico poliamor relaciones abiertas mal de amores
Eurídice Aiymet Garavito García
Te sugerimos
Cómo puedes darte cuenta si estás teniendo una erección del clítoris
Amor y Sexo
Cómo saber si estás teniendo una erección del clítoris
September 17, 2022
 · 
Erika Montejo
orgasmos
Amor y Sexo
¿Los hombres pueden sentir los orgasmos de las mujeres? Los expertos responden
September 03, 2022
 · 
Gabriela Velasco Ceja
cuanto-mide-el-clitoris.jpg
Amor y Sexo
Cómo estimular el Punto U, la zona secreta del clítoris que da mucho placer
September 19, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja
Se trata de un hack sencillo, pero eficaz, prepárate para sentir más con el truco de la almohada.jpg
Amor y Sexo
Te presentamos el truco de la almohada, la técnica infalible para sentir más placer
August 13, 2023
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García