12 sexpropósitos para un increíble y divertido 2020

Creo que el principal problema de los propósitos es que son aburridos o implican un sacrificio marca diablo. ¡Por algo cuesta tanto trabajo cumplirlos! Pues en el terreno sexual no tienen por qué ser tediosos. Recuerda, el sexo debe disfrutarse no sufrirse (aunque claro que cuesta).

Sígueme en Instagram: @msdafneruiz

Seguramente esperas que te recomiende lo típico: “haz un trío”, “prueba por la back door”, “atrévete al role play”, “acuéstate con alguien del trabajo”, o lo más básico, desde “aprende a dar un buen blow job” (informes conmigo) hasta “verifica que el condón esté bien puesto”. Aceptémoslo, a mucha gente le hace falta porque es como haber cursado la primaria y no saber todavía la diferencia entre “hay”, “ay” y “ahí”.

Obvio no voy a caer en lo trillado. I’m not a basic bitch! Bueno, a veces un poco y en algunas cosas. Tampoco voy a rayar en lo mainstream (nada que involucre ajos, pues). Tal vez varios de los sexpropósitos que leas a continuación te parezcan un WTF o ya sean incluso un checked en tu lista porque domino que no voy a inventar el hilo negro. Así que, sin más, te comparto doce (uno por cada mes):

Enero: Hacerte un panel o estudios de ETS/ITS.

Este debería cumplirse todos los años. Si estuviste en una situación de riesgo (a pesar de no presentar algún síntoma), entiendo que te mueras de pánico, pero créeme, es mejor saber qué onda que estar en la incertidumbre. Además de los tradicionales exámenes de sangre, vale la pena que consideres realizarte una prueba de VPH, la infección de transmisión sexual más común en el mundo. Primero tu paz, ¿no?

Febrero: Tener sexo MÁS seguro.

¿Crees que por usar preservativo para la penetración es suficiente? Sé que es horrible dar sexo oral con uno (¿a quién le gusta el sabor a látex o a fresatex/plátantex/chocolatex?), pero por algo se recomienda usar también barreras bucales. Varios ginecólogos sugieren incluso que se tomen altas medidas higiene como que ambos se bañen antes de tener relaciones o que se use un guante de látex (¡tómalo por el lado kinky!) si quieren estimular tu vagina. Sé que controlar el ambiente se convierte en un turn-off, pero recuerda que estamos hablando de tu salud.

Marzo: Convertir al refri en tu aliado.

Durante este mes empieza a elevarse la temperatura, ¿entonces por qué no preparar unas paletas heladas en forma de pene? Yo te recomiendo hacer unas con rosé. Los moldes los consigues en cualquier tienda que venda productos para despedidas de soltera. Otra idea es meter tus bragas o panties en el congelador por unos minutos antes de salir de casa. Agradecerás la sensación de frescura y puede que hasta te excites.

Abril: Salir de Nakations.

Ajá, el término viene de la mezcla de naked y vacations, o sea, el turismo nudista. Por si no lo sabes, esta tendencia de viaje consiste en disfrutar sin ropa (duh) de distintas actividades con tu pareja. En México se pueden encontrar en los Desire Resorts, que incluye caminatas, clases de yoga y natación.

Mayo: Hacer algo por tu vay-jay-jay.

Tu vida sexual y autoestima pueden mejorar notablemente. “No hay edad promedio o situación específica que lleve a las mujeres a sufrir un cambio en su área genital. Las modificaciones en el llamado Monte de Venus o los labios mayores por ejemplo, pueden surgir tras dar a luz, por cambios hormonales, durante la menopausia, por exceso de ejercicio, cambio de peso o incluso desde nacimiento. Por otro lado, muchas piensan que sufrir de resequedad o anorgasmia son condiciones comunes y desconocen que hay procedimientos médicos para hidratar las paredes vaginales o reacomodar el punto G”, me compartió en una ocasión el doctor Fernando Iván Guerrero Burgos, cirujano plástico, estético y reconstructivo. Infórmate sobre el rejuvenecimiento vaginal y si te animas, ¡pues yay!

Junio: Ejercita tu piso pélvico.

Muchas razones para hacerlo, pero nos concierne en este caso porque ayudará a que el sexo sea mil veces mejor. Llevo dos años haciendo pilates reformer (por cierto, gracias infinitas a mis coaches Adda, Casey, Lily y Neri). Como lo escribí en 2018, jamás imaginé que una cama iba a mejorar mi desempeño en la otra. Mi flexibilidad es superior (muchos hombres han quedado sorprendidos) y mi resistencia también. ¿El plus? La tonificación perfecta para lucir beach body de impacto. Yeap, es actividad física, pero en serio que no la sufro, menos cuando me toca clase con jumping board (cardio-tramp).

Julio: Subirle el nivel a tus juguetes…

y compra un vibrador con apariencia real… de un actor porno. Varias estrellas de la industria -no solo vivos sino muertos como John Holmes, una leyenda de la década de 1970- cuentan con su respectiva réplica. Así que si tienes a tu favorito, basta con echarte un clavado en la web para sentir como si estuvieras en plena sesión con él. Uno de los más famosos es el del español Nacho Vidal, que también se vende en tres distintos colores.

Agosto: Visitar un museo de sexo.

¡Eso planeo hacer! Y tú también deberías. Los más famosos están en Ámsterdam, Nueva York, Miami, Praga y Barcelona. Además de divertidos, es un hecho que descubrirás bastante o ampliarás tus conocimientos sobre el tema (nunca se termina de aprender en esta vida). Si al final terminas un poco horny, seguramente en la tienda de souvenirs sabrás qué llevarte. 😉

Septiembre: Comprar lencería sexy.

Aunque nadie más te la vea o sepa que la llevas puesta. Vas a sentirte po-de-ro-sa. Se asemeja mucho a llevar lipstick rojo; en mi caso produce el mismo efecto que unos stilettos. En serio, invertir en ropa interior es crucial.

Octubre: Darle rienda suelta a tus fantasías.

Muchas veces nos limitamos -culpa del miedo, por ejemplo- y no ejercemos nuestra sexualidad con plenitud. Bendita tecnología que nos permite la exploración en este rubro mediante otras formas. Si bien Henry, el primer muñeco sexual, es inalcanzable por el momento, un juego de second life como 3DXChat es la opción. Podrás interactuar y ligar (c*ger) con otros usuarios para tener sexo virtual que ni imaginabas en la vida real, sin preocupaciones o remordimientos. ¿La mala noticia? Únicamente se puede con PC-Windows.

Noviembre: Vestirte de rojo.

Amo los estudios, sobre todo los que continúan vigentes. El profesor de psicología Andrew J. Elliot de la Universidad de Rochester realizó uno para establecer la relación entre el famoso “color de la pasión” y el sexo. ¿Qué concluyó? Lo que ya dominas. Las mujeres que usaron prendas rojas resultaron más atractivas sexualmente. ¿Lo que desconocías? Los participantes confesaron que gastarían más dinero en ellas que en las que vestían otros colores.

Diciembre: Regalar un estimulador o succionador de clítoris.

La mayoría de los vibradores se centran en la penetración y le prestan poca o nula atención al clítoris (¡sabiendo dónde está!) cuando muchas de nosotras llegamos con mayor facilidad al orgasmo con él. Aunque tu amiga tenga novio o esté casada, eventualmente no se resistirá a probarlo y te lo agradecerá. *Puedes aplicar el autorregalo, eh. 😉

¡Feliz 2020, chica Cosmo!

COSMO RECOMIENDA: